Vandali di nuovo in azione a Tollegno, il sindaco: "Prenderemo provvedimenti"

Ancora atti di vandalismo a Tollegno. A distanza di una settimana, nella notte sono state distrutte altre fioriere e divelti alcuni cestini dell'immondizia. "È probabile che siano stati gli stessi soggetti che hanno agito lo scorso weekend" commenta il sindaco Pier Giuseppe Acquadro. "Atti di questo tipo non sono gravi solo a livello economico ma anche in termini di immagine del paese. Sono quasi convinto che non si tratti di persone all'esterno di Tollegno. In una settimana non abbiamo potuto provvedere ad una soluzione efficace e veloce, ma da domani prenderemo provvedimenti, anche se ritengo che sia una situazione legata a una o al massimo due persone".