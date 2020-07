Musica ad alto volume nella notte, doppio intervento delle forze dell'ordine

Doppio intervento delle forze dell'ordine nella notte per disturbo alla quiete pubblica. Il primo episodio è accaduto a Candelo intorno alle 2, quando alcuni residenti hanno segnalato musica ad alto volume provenire da un'abitazione. Il secondo intervento si è svolto invece a Muzzano, in via Rivetti, intorno alle 5: in una delle abitazioni, dove probabilmente era in corso una festa privata, il volume era infatti troppo alto vista l'ora. In entrambi i casi gli agenti hanno invitato i proprietari ad abbassare la musica.