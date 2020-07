Durante una passeggiata al Gorgomoro cade e fa un volo di 30 metri, codice rosso per un 51enne di Pralungo

Ha riportato un trauma cranico e agli arti inferiori il 51enne di Pralungo che ieri, 11 luglio, è caduto precipitando per 30 metri mentre percorreva il sentiero del Gorgomoro. A recuperarlo ci hanno pensato gli operatori del Soccorso Alpino, che lo hanno poi affidato alle cure del 118. L'uomo è stato trasportato a Ponderano in codice rosso, per poi essere trasferito a Novara. Al momento, nonostante la gravità dell'incidente, non sarebbe in pericolo di vita.