Biella: Ubriaco cade dalla bici, un passante lo soccorre ma viene aggredito

In evidente stato di ubriachezza cade dalla bici. L'episodio è accaduto ieri, 11 luglio, in via Rosselli a Biella. A soccorrerlo per primo è stato un uomo, che per motivi da accertare è stato poco dopo aggredito da alcuni passanti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno quindi identificato l'uomo ubriaco, un 72enne, che aveva un tasso alcolemico di 2,9 g/l. Entrambi i presenti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Per l'uomo aggredito, che ha riportato alcune ferite, la prognosi è di 7 giorni.