Restiamoliberi, un centinaio di biellesi in piazza Duomo per dire No al ddl Zan FOTOGALLERY

"In piedi per la libertà", "Restiamo liberi di educare", "La famiglia non è un reato di opinione". Sono questi alcuni degli slogan che ieri pomeriggio, 11 luglio, un centinaio di biellesi hanno diffuso attraverso la manifestazione #restiamoliberi, organizzata in contemporanea in 100 piazze di altrettante città italiane.

L'evento a Biella si è svolto in Piazza Duomo, dove diversi cittadini sono rimasti circa un'ora in piedi con i loro cartelli per dire no all'approvazione del ddl Zan sull'omotransfobia. Circa ogni 15 minuti, uno degli organizzatori spiegava i motivi della manifestazione, mentre per il resto del tempo tutti i presenti sono rimasti in silenzio.

Non sono mancate le polemiche: un gruppo di giovani ha strappato alcuni cartelli manifestando la propria contrarietà attraverso dei gesti provocatori. La presenza della Polizia ha però permesso che l'evento venisse svolto regolarmente.