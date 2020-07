"Le sensazioni provate in periodo pandemia sono state uniche e inspiegabili" ci raccontano gli operatori dell'Ag. Funebre Caldera

In un momento di dolore come questo siamo molto vicini a tutti coloro che hanno perso un proprio caro. Aver sofferto in primis per l’improvvisa perdita della persona cara, una seconda volta per la negata possibilità di concederne le giuste onoranze. E’ straziante sapere che in caso di morte accertata COVID-19 non fossero neanche possibili i processi di vestizione e di preparazione ordinaria. E’ un momento molto importante per la nostra agenzia poiché è nostra usanza effettuare operazioni di tanatoestetica che ci permettano di poter consegnare ai parenti il corpo del proprio caro senza le offese della morte che a volte si presentano.

Come impresari funebri siamo abituati ad entrare nelle camere mortuarie, ma le sensazioni provate in piena pandemia sono state uniche e inspiegabili a parole. Osservare un obitorio oberato di feretri con solo una foto e un mazzo di fiori è un immagine che difficilmente potremo dimenticare.

Il nostro pensiero va in particolar modo a medici, infermieri e volontari che hanno vissuto sulla loro pelle i pericoli quotidiani del loro mestiere. Ma anche ai nostri colleghi che si sono trovati ad operare in zone dove lo squillo del telefono è diventato per loro “terrore”. Apprezziamo il loro nobile lavoro che si sono trovati dovendo applicare la chiusura immediata della salma con un “nodo alla gola” perché nessun parente avrebbe potuto rivederla per un’ultima volta. Il feretro è nella mani dell’impresa funebre per la destinazione finale, senza essere circondato dal calore dei propri cari.

Ancora una volta è stato un onore per noi prenderci carico della responsabilità più grande, accompagnando il feretro al cimitero come se fosse un nostro parente.

Ci siamo trovati in molti casi a dover rispecchiarci negli occhi dei parenti del defunto impossibilitati nella presenza fisica, anche nelle prime fasi organizzative, come nella scelta del cofano funebre dovendo presentarglielo anche in via telematica. L’impossibilità nel poter celebrare i funerali nelle chiese ci ha portati a dover trovarne una “veloce” alternativa: allestendo un gazebo nei pressi del cimitero adornato da vari complementi che ne sostituivano la “cruda” benedizione direttamente sull’auto funebre.

E’ già nella nostra indole stare accanto alle famiglie colpite da un tale dolore, ma in questo momento ci siamo trovati a dover dedicare uno sguardo e pensiero in più rispondendo alle loro domande confuse, senza poter neanche comunicare espressivamente la nostra vicinanza visto il volto coperto dalla mascherina.

In aggiunta dedichiamo anche un pensiero a coloro che ci hanno lasciati nelle proprie abitazioni; circondati dall’affetto dei loro cari anche timorosi dalla possibilità dell’esser positivi a loro volta e impauriti del potersi ripresentare nella medesima situazione.

Questa emergenza sanitaria ha spaventato anche molti nostri colleghi che spesso si sono posti domande alle quali nessuno in principio sapeva rispondere, in alcuni casi rifiutandosi addirittura di offrire le proprie prestazioni. Anche per noi il timore del nostro lavoro in quel momento era sempre presente, ma era doveroso poter dare a tutti uno stesso servizio senza alcuna discriminazione.



Con la speranza che tutto questo possa terminare al più presto, un grazie anche a tutte le famiglie che hanno creduto in noi e che hanno avuto fiducia nel nostro operato in onore alla storia di una vita.