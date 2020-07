Cintura nera per due giovani atleti della New Generation Taekwondo

Il Taekwondo piemontese é in graduale ripresa, lo scorso 5 luglio a Torino si sono tenuti gli esami estivi per il passaggio di Dan, una sessione di esame organizzata dal Comitato Piemontese nel completo rispetto delle distanze e delle norme di sicurezza. Due giovani atleti della New Generation Taekwondo, hanno partecipato alla sessione passando con successo e con buone valutazioni le prove d’esame: Edoardo Cracco, 17 anni di Roasio, ha ottenuto il grado di cintura nera II Dan, Stefano Campagnolo, 15 anni di Biella, ha ottenuto il grado di cintura nera I Dan, entrambi tra i più giovani iscritti della società ad aver conseguito il grado di cintura nera. Entrambi si sono distinti negli ultimi anni per la loro passione e il loro impegno nella specialità forme e freestyle, che li ha portati a far parte da ormai due anni della squadra regionale rappresentativa del Piemonte per questo settore, e a partecipare a competizioni importanti a livello nazionale.

I dirigenti e i tecnici della New Generation sono estremamente soddisfatti del livello tecnico raggiunto dai due atleti, il commento “la voglia di mettersi in gioco, prepararsi in poco tempo, la determinazione e ovviamente l’elevato livello tecnico di Edoardo e Stefano sono state le condizioni che ci hanno portato a decidere di sostenere l’esame nonostante un lungo periodo di fermo. Siamo molto orgogliosi di loro, allo stesso tempo siamo speranzosi che questa sessione di esami sia un segnale e un punto di inizio per una ripartenza rapida del nostro sport”.