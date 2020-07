Calcio, alla Chiavazzese riconfermato Nicolò Corniati

L'A.P.D. Chiavazzese '75 rende noto che il centrocampista Nicolò Corniati, classe 1997 di proprietà blu-cremisi, vestirà ufficialmente per la seconda stagione consecutiva la sua maglia. Nicolò è un centrocampista duttile, abile nel ricoprire sia il ruolo di centrocampista interno ed esterno. Dotato di grande carisma e grinta, riesce a compiere la fase offensiva e difensiva con estrema facilità. Fortemente voluto dalla Società la scorsa stagione, Nicolò continuerà nel suo percorso di crescita proprio con la Chiavazzese, in una categoria in cui ha già espresso il suo valore con la divisa del Ce.Ver.Sa.Ma Biella.

Le parole del calciatore: “Sono molto contento di questa conferma. Riguardo al campionato appena concluso, posso affermare che sono felicissimo di quanto abbiamo fatto sul campo ed in settimana, il tutto culminato con una strepitosa promozione. La società sta vivendo un momento di grande crescita, negli ultimi anni io ho sempre giocato al Ce.Ver.Sa.Ma e, la Chiavazzese, è riuscita ad acquistarmi; questo per me è stato un “gesto” molto importante che mi ha fatto capire quanto questa società punti sui giovani facendoli crescere senza pressioni. Ora il campionato che andremo a disputare sarà quello di Promozione: la categoria che ho disputato per più anni della mia carriera. L'obiettivo personale sarà quello di migliorarmi e dare molto di più perchè quest'anno ritengo di aver fatto un buon campionato ma, “il Nicolò” che conosco io, è totalmente un altro. Sono prontissimo a riscattarmi, nonostante sia andata bene, sperando di dare un grande contributo alla mia squadra. Il gruppo che è stato creato qui alla Chiavazzese è eccezionale e questo credo sia alla base dei risultati positivi che fino ad ora abbiamo ottenuto. Non vedo l'ora di tornare in campo e sudare per questa maglia. Forza Chiavazza!”.