Basket femminile: La ex serie A Tarantino per la Bonprix BFB

Colpo grosso in casa Basket Femminile Biellese. In attesa della conferma di poter disputare il campionato di Serie B, la Bfb piazza un vero e proprio colpo di mercato. La ex Serie A Marta Tarantino andrà a rinforzare le fila della Bonprix BFB. Già vista sul parquet laniero da avversaria con Pasta Rivalta e con la corazzata Torino Teen Basket, con cui lo scorso anno ha completato il recupero dopo l'intervento al crociato, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2006 con Ivrea, e ha accumulato esperienza nella massima serie in giro per l'Italia, tra cui Montichiari, Alghero, fino alla blasonata Ragusa. Dopo l'esperienza siciliana, si è riavvicinata a casa andando a rafforzare le fila di Torino Teen Basket quando la squadra torinese ha tentato il salto di categoria.