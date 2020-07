Rally Lana 2020, la nuova Suzuki Swift Sport Hybrid R1 scalda i motori FOTO

E' stata presentata questa mattina, 11 luglio, al Relais Santo Stefano, la nuova Suzuki Swift Sport Hybrid R1, la prima vettura dotata di sistema ibrido ad essere ammessa nei rally nell’ambito di una nuova categoria istituita dalla Federazione nel contesto della classe R1 nazionale. A scegliere il RallyLANA 2020 come "palco" per il debutto del nuovo mezzo è stata proprio Suzuki Italia. L'auto è quindi ormai pronta a partire con il n. 84, affidata al vincitore del trofeo Suzuki 2019, Simone Goldoni, in coppia con Erik Macori.

Il Rally Lana rispetta norme e protocolli, rinuncia con grande dispiacere al pubblico ma ottiene una entusiastica accoglienza dai piloti: al via si annuncia la cifra record di quasi 130 vetture. I dettagli completi del programma del 33° rallyLANA, si possono trovare sul sito https://www.rally-lana.it/.