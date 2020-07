"Guardando il mondo da un oblò...con la mascherina ancora un pò!", lunedì 13 luglio il terzo incontro

Grande successo anche per il secondo incontro di lunedì 29 giugno della rassegna on line organizzata dal Centro per le Famiglie “Il Patio” di Biella (servizio del Consorzio IRIS) e dal Consultorio per le Famiglie di Cossato (servizio del Consorzio CISSABO e ASLBI) con ospite un pedagogista, il dott. Igor Salomone.

Segnale che genitori, insegnanti e adulti in genere, hanno bisogno e voglia di riflettere sulla pandemia con lo sguardo rivolto non solo ai dati epidemiologici ed economici, ma anche ai bambini, ai figli, agli allievi che come ha raccontato il dott. Salomone, si sono adattati con pazienza. E ciò che era impensabile è diventato fattibile a scuola e a casa, mentre da qui in poi ci aspettano nuove sfide educative perchè è ormai imprescindibile “l'educare nel rischio”. E come suggerisce ancora il dott. Salomone: “se non dedichi pensiero, le cose non le vedi!”, il prossimo pensiero è dedicato a loro, agli adolescenti. Come hanno vissuto la chiusura a casa? Come stanno vivendo la pandemia? Che sguardo hanno sul futuro? In questi mesi avrebbero potuto esplorare e sperimentare il mondo, fare esami a scuola o per la patente, gite scolastiche e tornei sportivi o memorabili feste di compleanno e invece è stato chiesto loro di stare a casa e l'hanno fatto, con responsabilità e sofferenza, ma l'hanno fatto. Abbiamo detto loro che.. andràtuttobene..è stato davvero così? E a settembre come sarà?

E hanno anche accettato di condividere parole ed emozioni con lo Spaf, Spazio di ascolto per adolescenti di Biella (servizio socio-sanitario del consorzio IRIS e ASL Biella) che sarà ospite lunedì 13 luglio alle ore 20.30 sempre in diretta zoom, del terzo ed ultimo incontro della rassegna.

Gli operatori porteranno la voce degli adolescenti durante la pandemia e il loro sguardo sul futuro per offrire agli adulti qualche strumento in più per capirli e per accompagnarli nella loro crescita.

Il link per accedere gratuitamente sarà disponibile sul sito del Consorzio IRIS e sulle seguenti pagine FB: “Consorzio IRIS Biella”, “lo spaf” (anche su Instagram), “consultoriocossato”, “associazione famillando onlus”.

Per informazioni 3357920454-3664936348