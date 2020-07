Suoni in movimento. Percorsi sonori nella rete museale biellese

Finalmente i Suoni in movimento alla loro III edizione, cominceranno a muoversi realmente Domenica 19 luglio partendo dal Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro di Netro ex Officine RubinoVia Rubino 7. L'Associazione Nuovo Insieme Strumentale Italiano in collaborazione con la Rete museale biellese propone un fitto calendario di 15 concerti che si prolungheranno quest'anno fino a domenica 8 novembre nelle splendide sedi museali del territorio biellese, con un adeguato adattamento alle condizioni e alle indicazioni in linea con i D.P.C.M., in vigore e con eventuali successivi aggiornamenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ANDATA e RITORNO.

Il gioco di allontanamento e avvicinamento in epoche e stili molto diversi parte da un RITORNO al passato muovendosi nel primo appuntamento in calendario in un ambito relativamente lontano nella storia della musica: Wolfgang Amadeus Mozart, il quale nel 1767 contrae il vaiolo, epidemia che dilagò a Vienna e impose all'epoca di cancellare concerti ed eventi per 6 settimane in tutti i territori dell'impero anche come conseguenza della morte della Principessa Maria Josepha d’Asburgo-Lorena appena sedicenne, promessa sposa di Ferdinando IV di Borbone re di Napoli.

Un periodo comune ai nostri giorni anche se le epidemie nei secoli scorsi erano molto più frequenti di quando si possa immaginare. Mozart si salvò portando però per tutta la vita i segni della malattia. Il percorso musicale è affidato ad una nuova e recente importante collaborazione con Esperienza Orchestra dell’Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino nell'ambito del Progetto Giovani della rassegna coordinato da Camilla Patria e Tommaso Fiorini: la prestigiosa iniziativa collabora con l'associazione organizzatrice della rassegna nella realizzazione di concerti cameristici con i vincitori delle borse di studio del progetto con l'intento di garantire ai giovani musicisti un ambiente di alta qualità formativa specialistica e di esecuzione musicale. Si tratterà di concerti interattivi, in cui il confronto con il pubblico assumerà un ruolo importante nell'evento.

