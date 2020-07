Quando si decide di fare un viaggio in aereo si va spesso incontro a imprevisti

Che voi siate in Italia o all'estero quando scoprite che il vostro volo aereo con la compagnia Wizz Air è stato cancellato, questo evento imprevisto solleverà molte domande e preoccupazioni. La prima cosa da sapere è che Wizz Air deve trovarvi un nuovo volo o offrirvi un rimborso completo. Le cancellazioni dei voli possono rovinare i vostri piani di viaggio. Questo è il motivo per cui è necessario verificare anche se si soddisfano le condizioni per richiedere un risarcimento a Wizz Air come risarcimento per l'eventuale sospensione del volo. In base alle normative UE, Wizz Air deve pagare ciascun passeggero in caso di cancellazione tardiva, vale a dire qualsiasi cancellazione del volo avvenuta meno di 14 giorni prima della partenza. Solo nel caso in cui Wizz Air vi ha offerto un volo sostitutivo rispettando gli orari di arrivo e partenza inizialmente previsti, non è obbligato a pagare un risarcimento. Le compagnie aeree non sono inoltre tenute a pagare un risarcimento in caso di circostanze straordinarie. Ciò significa che in caso di una situazione insolita al di fuori del controllo della compagnia aerea e rendendo inevitabile la cancellazione, Wizz Air non deve pagare alcun risarcimento. Fondata nel 2003, Wizz Air è una compagnia aerea low cost ungherese con sede a Budapest. Con 63 aeromobili Airbus A320-200, Wizz Air ha la flotta più grande di tutte le compagnie aeree ungheresi. Wizz Air ha basi operative in 20 aeroporti europei, tra cui l'Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc di Budapest (BUD). Serve circa 110 destinazioni, di solito aeroporti più piccoli o secondari in 35 paesi in Europa, Africa e Asia. Gli aerei sono configurati con una sola cabina in classe economica e i passeggeri possono acquistare cibo e bevande a bordo.

Compensazione del ritardo del volo Wizz Air

Ogni volta che aspettate perché un volo Wizz Air è in ritardo, vale la pena verificare se avete diritto a un risarcimento. Se Wizz Air è responsabile del ritardo, le normative UE prevedono che i passeggeri abbiano diritto a un risarcimento se il volo è ritardato di 3 ore o più. Quando si richiede un risarcimento per un ritardo del volo, Wizz Air verificherà l'orario in cui il volo è arrivato alla destinazione finale. In effetti, per le richieste di risarcimento relative a ritardi, è importante l'orario di arrivo, non l'orario di partenza. Come ottenere rimborso con la compagnia aerea Wizzair?





Ecco alcune eccezioni che contemplano il rifiuto di rimborsare da parte di Wizz Air

Le compagnie aeree, come dicevamo prima e nel caso specifico la Wizz Air, non sono tenute a pagare un risarcimento se il ritardo è causato da un motivo esterno. Si noti che i regolamenti europei menzionano circostanze straordinarie che possono esentare le compagnie aeree come Wizz Air dal rimborso del volo per i suoi passeggeri. Sia che la ragione sia una cancellazione o un ritardo, la compagnia aerea non dovrebbe essere responsabile del problema che causa il ritardo.

I seguenti motivi vi impediscono di essere idonei ai sensi delle normative europee:

Situazione meteorologica

Sciopero dei controllori del traffico aereo

Eventi straordinari (condizioni meteorologiche, ecc.)

Tuttavia, la giurisprudenza ha consentito il rimborso dei passeggeri anche in questi casi. Non costa nulla per presentare un dossier di rimborso.





Quali documenti fornire per ottenere il rimborso per un volo in ritardo su Wizz Air?

Per offrirvi la migliore possibilità di ottenere il rimborso del vostro volo in ritardo o cancellato con Wizzair, dovrete raccogliere tutti i seguenti documenti:





Documenti di volo (carta d'imbarco, conferma della prenotazione, biglietto elettronico, certificato di ritardo, ecc.)

Fatture per le spese sostenute (taxi, pasti, bevande, ecc.)

Numero del volo Wizzair

Orari dei voli (orari di partenza e di arrivo programmati)

Durata del ritardo (orari effettivi di partenza e di arrivo)





