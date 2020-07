Dal Nord Ovest - Auto in fiamme in una piazza, l'intervento dei Vigili del Fuoco VIDEO

Auto in fiamme intorno alle 16 di ieri pomeriggio, 10 luglio, in Piazza Vittorio Veneto ad Asigliano Vercellese. A spegnere le fiamme della vettura, alimentata a GPL, uma squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vercelli, che hanno poi messo in sicurezza il mezzo e la zona. Sul posto anche i Carabinieri.