Schiamazzi notturni, raffica di interventi dei Carabinieri nel Biellese

Sono stati numerosi gli interventi dei Carabinieri nella notte appena trascorsa. In tarda serata, a Cossato, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è dovuto intervenire per una 50enne palesemente ubriaca, che infastidiva gli avventori di un bar del centro. Date le condizioni della donna, è stato necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza del 118 per assisterla ed accompagnarla all’ospedale, dov'è stata sottoposta ad una lavanda gastrica.

A causa degli schiamazzi provenienti da un appartamento, i militari di Crevacuore sono intervenuti in via Garibaldi per indurre una famiglia a moderare i toni di un’animata discussione che non lasciva riposare i vicini di casa.