Incidente a Strona nella giornata di ieri, 10 luglio. Un giovane 17enne alla guida di un ciclomotore avrebbe perso il controllo del suo mezzo finendo fuori strada, per cause ancora da accertare. In suo soccorso sono intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. Ad occuparsi di rilievi e viabilità la polizia stradale di Biella.