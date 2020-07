Il centro prelievi dell'ospedale torna ad accesso diretto. E in via Caraccio apre un nuovo spazio

Da lunedì 13 luglio il Centro Prelievi dell’Ospedale, aperto dalle 7 alle 9,30 dal lunedì al venerdì, tornerà ad essere ad accesso diretto con l’offerta di servizi (prelievi e campioni biologici) e le priorità previste prima dell’emergenza covid.

Novità di quest'anno è il nuovo centro prelievi di via Caraccio 26 a Biella, presso la sede ex Inail, che aprirà sempre dall'inizio della prossima settimana. L'orario sarà dalle 7,30 alle 9 dal lunedì al venerdì, su prenotazione come in tutti punti prelievo già attivi sul territorio. Gli esami da effettuare potranno essere prenotati presso le sedi CUP territoriali. Fanno eccezione i seguenti sette, che possono essere effettuati solo in ospedale per questioni procedurali legati alla loro conservazione: ammonio, curva glicemica da carico, calcio ionizzato, crioglobuline, esame liquido seminale, prolattina, glucosio post prandiale.



A Cossato, per motivi di sicurezza legati alla riduzione del rischio di assembramento in relazione alla ridotta dimensione dei locali di attesa, prosegue la prenotazione della fascia oraria per l’effettuazione degli esami di laboratorio e quindi l’accesso al punto prelievi rimane su prenotazione. E’ sufficiente telefonare al CUP Regionale 800 000 500, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Si ricorda che in tutte le sedi ASL è richiesto l’uso della mascherina e il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19.

Il nuovo punto prelievo a Biella sostituisce quello di via don Sturzo, che non consentiva più un’adeguata gestione dei flussi di persone in relazione agli spazi e alle norme di distanziamento, offrendo una soluzione ottimale in modo particolare per la popolazione anziana che ha difficoltà a spostarsi. La prenotazione degli esami, fino a 45 persone al giorno, consente di garantire una programmazione dei tempi di accesso e di rispettare il distanziamento sociale.



“Stiamo rimodulando l’organizzazione - spiega il commissario dell'Asl Biella, Diego Poggio - per agevolare il più possibile l’utenza nell’accesso ai servizi, pur nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza. Come preannunciato, la riapertura delle attività ambulatoriale sta avvenendo gradualmente e secondo criteri di priorità. L’ASL Biella sta costantemente monitorando i flussi e lavorando per trovare via via soluzioni e percorsi migliorativi per superare o ridurre le criticità riscontrate dopo la riapertura. L’attività di prelievo non si è mai fermata, ma nel mese di giugno le prenotazioni ci hanno consentito di ridurre efficacemente il rischio di assembramento. L’apertura del punto prelievi di via Caraccio ci permette di offrire un servizio in centro città e, attraverso la prenotazione, di garantire un accesso scaglionato e quindi comodo oltre che sicuro per i cittadini”.