Sanremo e i suoi alberghi: ieri una testimonianza della Belle Époque, oggi un'offerta turistica variegata

Gli alberghi di Sanremo, molti dei quali testimonianza della Belle Époque del turismo d’élite in Riviera a cavallo tra il XIX e il XX secolo, rappresentano un’offerta turistica di qualità, capace di conferire appeal a Sanremo sul mercato internazionale delle vacanze.

A partire dalla metà del 1800, infatti, le aree a ponente e a levante dell’antico centro storico sono destinate non solo alle ville ma anche ai grandi alberghi, dimore ricche di charme le cui vicende, nel corso del tempo, hanno saputo intrecciarsi con quelle della città, tra emozioni e passati splendori che ancora oggi affascinano i turisti.

Luoghi di villeggiatura ideali per trascorrere le proprie vacanze in sicurezza, affiancano tutte quelle strutture non solo dell’hotellerie ma anche, ad esempio, appartenenti alla tipologia all’aria aperta, che assicurano a Sanremo una capacità ricettiva che sfiora i 5000 posti letto.

Alberghi, locande, bed & breakfast, villaggi turistici costituiscono un’offerta variegata per un sistema turistico attrattivo in una città che ha tanto da offrire: spiagge sicure, paesaggio ed entroterra che si fondono in un grande museo “en plein air”, un patrimonio storico, artistico e culturale che si offre come perfetta destinazione turistica per una vacanza all’insegna della cultura, tra il famoso Teatro Ariston, la casa del Festival della canzone italiana, e il Casinò, gioiello architettonico in un mix di fascino e mondanità.

E ancora: le scintillanti boutique nella centralissima via Matteotti e il grande outlet del lusso The Mall, le ville, i parchi, i giardini, l’orgoglio della cucina rappresentato dai sapori dei prodotti De.Co.

E tanto altro, per una vacanza in sicurezza e ricca di emozioni! Per informazioni www.comunedisanremo.it