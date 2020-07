Le emozioni del RallyLana 2020 in DIRETTA su Newsbiella.it: sabato 11 e domenica 12 luglio

Tutto il RallyLana minuto per minuto, una lunga maratona su internet per tutta la durata dell'evento sportivo: alcuni spettacolari passaggi "Live" delle prove speciali di Rosazza e del Tracciolino di sabato 11 luglio tardo pomeriggio, delle 3 prove di domenica 12 luglio a Curino, si potranno seguire collegandosi sulla pagina internet del quotidiano online o sulla pagina Facebook. Ricordiamo che la manifestazione sarà senza pubblico come decreto ministeriale dell'11 giugno 2020.

Inoltre collegamenti sempre "live" dal punto di "Riordino" di Città Studi a Biella con immagini e interviste esclusive ai protagonisti. Gli appassionati dei motori potranno seguire alcuni dei momenti salienti del RallyLana, il primo assoluto dopo il lockdown. Ma non è tutto: vi attenderanno durante la lunga maratona tantissime sorprese. Uno spiegamento di forze non indifferente con diverse riprese video per prova speciale anche dall'alto oltre a quelle del riordino e dell'arrivo. Sono escluse le prove speciali che si svolgeranno in notturna.

Segui "LIVE" tutte le fasi del RallyLana CLICCA QUI

oppure sulla pagina Facebook CLICCA QUI

Per saperne di più collegati sul sito ufficiale del RallyLana CLICCANDO QUI