"Periodo covid: dal punto di vista umano è stato un trauma anche per noi" ci racconta Gian Luca Gaudino

"Non è stato un periodo facile, dal punto di vista organizzativo e, soprattutto, dal punto di vista umano. Per quel che riguarda l'organizzazione, è stato estremamente difficile anche per noi reperire i dispositivi di sicurezza necessari, impossibili da trovare, in un periodo in cui i decessi aumentavano di giorno in giorno. La paura del virus ti entra nella pelle e, anche se si era protetti (per quanto si potesse), si aveva sempre un gran timore. Tanto è stato il lavoro da fare e tanta è stata la tensione accumulata.

Per quel che riguarda invece il lato umano, è stato un forte trauma. È da circa 25 anni che faccio questo mestiere e ho imparato a crearmi una "corazza" per tenere a bada i sentimenti che provo verso il dolore delle persone che subiscono un lutto, dimostrandomi comunque sempre disponibile; ma questo periodo, mi ha davvero messo a dura prova. Combinare i servizi solo al telefono (perché i parenti del defunto erano in quarantena), sentire al telefono la loro angoscia, non vederli al cimitero per l'ultimo saluto (perché eravamo presenti solo noi addetti, il prete, il custode e nessun altro, e per questo molto spesso abbiamo fatto dei video da mandare ai parenti) oppure fare funerali con una semplice benedizione, senza che nessuno potesse unirsi ai parenti; tutto questo non è stato per niente piacevole, mi ha fatto provare una grande angoscia.

Spero che il tutto sia finito, spero di non rivivere più un momento così brutto come quello passato nei mesi scorsi."