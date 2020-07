Serena Rodella al via del trofeo Italia Unicef 4x4 Fuoristrada e UTV

È iniziata la stagione fuoristrada 2020 che vede al via la pilota biellese Serena Rodella. La ragazza è pronta a gareggiare con una Mini TDI turbo volumex da oltre 300 cavalli, realizzata dal pluricampione della specialità Ivano Nicoletta in collaborazione con la Carrozzeria Bonino.



"Dopo i primi giri di pista - ha dichiarato la pilota - ho subito capito la potenzialità del nuovo prototipo”. Ora non resta che aspettare la prima gara del 24 luglio a Salsomaggiore Terme per poter vedere Serena Rodella a confronto con gli altri piloti della sua categoria.