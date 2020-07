Prochimica Virtus Biella, ufficiale l'accordo con Elisa Fragonas. "Questione di feeling"

"Una questione di feeling". E già proprio così. A quanto sembra il magico mondo della Virtus Biella è stato fondamentale per l'accordo della forte giocatrice torinese Elisa Fragonas. La banda durante lo spezzone del campionato scorso, interrotto bruscamente dall'emergenza Covid, ha conosciuto il gruppo, lo staff, i tifosi e proprio in quei momenti è nato l'attaccamento al club di Chiavazza. Un tassello importante per la nuova Virtus nella certezza che l'espressione tecnica di "Frog" così il suo soprannome, sia ancora un'escalation. E poi la presenza di coach Stefano Colombo in panchina e il direttore sportivo Elena Ube Ubezio ha messo la ciliegina sulla torta per far rimanere la banda ancora un anno.

Il comunicato ufficiale del club. "Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Elisa Fragonas anche per la prossima stagione 2020/2021. Il banda nerofucsia si appresta a giocare la sua seconda stagione al PalaSarselli. Ha sposato ancora il nostro progetto per diversi fattori, in primis per la grande famiglia che la Virtus ha saputo creare. Con Fragonas il club piazza un altro super tassello in banda. Se lei è felice di restare ancora a Chiavazza, il team lo è ancor di più nel riabbracciarla. E’ tutta questione di feeling. In bocca al lupo Frog!".

Le parole di Elisa Fragonas. “Per me il rinnovo in Virtus è motivo di gioia ma principalmente una scelta di cuore. Il gruppo delle ragazze della scorsa stagione è speciale, mi sono subito trovata bene sia in campo che fuori e questo in diverse occasioni è la nostra forza. Un annata come la scorsa non è stata sicuramente bella e terminare a metà stagione ancor meno. Sono molto contenta perché la Virtus per me significa famiglia, per me si respira un’atmosfera unica. Sono carica e per certi versi quasi emozionata nel ricominciare e molto curiosa sulla prossima stagione con coach Colombo che conosco da avversaria e ne ho sempre sentito parlare bene. Con lui spero si crei una sinergia speciale cin questo gruppo per un bel campionato. Così secondo me ci potremmo togliere delle belle soddisfazioni. Per ultimo ma non meno importante sono contenta dell’arrivo di Ubezio come direttore sportivo. Ube non l’ho mai avuta come compagna di squadra ma ho potuto conoscerla fuori dal parquet ed è una persona solare, sincera e se guardi i suoi occhi vedi solo grande entusiasmo. Il collante ideale per una stagione al top.

Il commento del direttore sportivo, Elena Ubezio. “Avere ancora con noi Fragonas è una conquista a cui tenevo tanto e per la quale devo ringraziare la sua disponibilità e il magico effetto Virtus che l'ha tenuta legata a noi. Dal punto di vista tecnico/tattico parla per lei la sua esperienza in categoria, però penso che il vero apporto in più lo dia col suo modo di stare in palestra. Ogni giocatrice è infatti importante ma poi ci vuole sempre nel gruppo-squadra, quella che sappia essere un esempio di solarità ed un traino di positività. E per me Frog è una di queste, importante quindi sia dentro che fuori dal campo”.