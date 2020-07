Pallacanestro Biella, territorio compatto, Banca Sella e Biverbanca ci sono. Si va avanti

Si è concluso ieri sera il CdA che ha ufficializzato il proseguimento dell'attività di Pallacanestro Biella. Ecco il comunicato ufficiale del club. "I Soci di Pallacanestro Biella nella riunione odierna hanno esaminato le iniziative concrete messe in campo negli ultimi 40 giorni per il salvataggio della società e la risposta ricevuta dal “territorio” inteso come tifosi, sponsor ed istituzioni all'indomani del grido di aiuto lanciato lo scorso 13 giugno. Commoventi le iniziative dei tifosi e la risposta all’operazione #Contiamoci con oltre 400 prenotazioni ricevute sino ad oggi, encomiabile la risposta delle banche del territorio Banca Sella e Biverbanca, importante ed indispensabile il ruolo dell’Amministrazione comunale.

Il calore e l’affetto dimostrato dalla città ci hanno fatti sentire meno “soli” nell'affrontare questo difficile momento e soprattutto hanno trasmesso a tutti noi la forza per combattere le nuove battaglie, sportive e non, che il progetto di Pallacanestro Biella dovrà superare per poter essere finalmente in sicurezza. A fianco del territorio e della sua gente, che combatterà per tornare alla normalità dopo questa crisi mondiale, ci saremo anche noi; il progetto Pallacanestro Biella prosegue e nei prossimi giorni verranno formalizzate le pratiche di adesione ed iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 con il pagamento della prima rata Fip.

Questo è solo il primo passo ed il primo capitolo di una nuova storia ma ci auguriamo che l’aria “respirata” in queste settimane di coesione e di unione di intenti abbia generato la considerazione e la constatazione che tutti, tifosi, territorio, istituzioni, soci e collaboratori sono attori ed artefici del successo del Nostro progetto. Che il futuro abbia inizio…..noi ci siamo contati e ci saremo….