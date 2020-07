RallyLANA 2020: Pronta la Škoda di Pierangelo Tasinato

Per un pilota, la propria auto è più di un semplice mezzo di trasporto. È così anche per Pierangelo Tasinato, uno dei racer iscritti all’ultima edizione del Rally LANA in programma questo weekend, che ha potuto finalmente vedere dal vivo la macchina che utilizzerà in gara navigato, per la prima volta, da Simone Bottega.



Si tratta della Škoda R5 1600 turbo da 300 cavalli con quattro ruote motrici che verrà testata domani a Villa Del Bosco. “I test - dichiara Tasinato - sono importanti per capire se l’assetto è giusto e per poter entrare in confidenza con la macchina. Ho scelto questo modello grazie ad alcuni consigli: l’anno scorso avevo provato una Fiesta R5 e mi è stato detto che la Škoda è più facile da governare, perciò mi sono detto: perchè non provarla?”.



L’automobile, ora completamente bianca, verrà tappezzata dagli adesivi degli sponsor, tra i quali spiccano: Acquatec, Carrozzeria del Borgo e Raimondi Intermediazioni.