Weekend a tutto sport nell’Oasi Zegna

L’Oasi Zegna, in collaborazione con gli Operatori del Consorzio Turistico Alpi Biellesi, propone un fine settimana di sport per tutti su tutto il territorio e adatto adogni preparazione atletica. Senza dimenticare la buona (e sana) tavola e soste panoramiche per contemplare la bellezza del paesaggio.

Ce n’è per tutti i gusti, dallo yoga all’enduro, dal tennis alle bocce. Il “Weekend a tutto sport!”, sabato 11 e domenica 12 luglio, porta all’Oasi Zegna il meglio delle discipline all’aria aperta. Sono previsti numerosi eventi nelle varie località del territorio pensati per sportivi, curiosi e bambini. C’è spazio per il divertimento, per l’adrenalina e per il benessere. Pubblici diversi e attività con vari gradi di intensità ma con un denominatore comune unico: la voglia di passare del tempo all’aria aperta, tra prati e boschi, per immergersi nella natura dell’Oasi Zegna. Ecco il programma delle attività che comprende anche, domenica a Bielmonte, un colorato mercatino di prodotti tipici.

C’è spazio per il tennis (sabato dalle 15 e domenica dalle 10 a Caulera, iscrizioni: 339.2899937), il nordic walking (sabato ore 14-16.30 a Bocchetto Luvera, tel. 349.6252576, overalp@overalp.com), le bocce (nel pomeriggio di sabato e domenica a Bielmonte, tel. 328.4465945) e le camminate guidate (sabato alle 20.30 nel bosco di notte, da Bocchetto Sessera e domenica tra le 9.30 e le 12.30 sul sentiero delle more, da Bocchetto Luvera, tel. 349.6252576, overalp@overalp.com ).

Se avete un cane e volete fare fitness insieme a lui potete partecipare all’allenamento a 4 zampe che si tiene sabato 11 a Stavello con l’educatrice cinofila Theodora Bizangoli (iscrizioni tel. 340.8337640).

Sono dedicate soprattutto ai bambini le attività di Mountain Bike (sabato dalle 14 alle 16 e domenica dalle 14 alle 18 al Caulera Bike Park, tel. 348.7107283), il Rolba Run (il bob a rotelle) di Bielmonte, il Parco Avventura di Veglio (tel. 015.702488) e il Bosco Avventura di Bielmonte.

Gli amanti delle discipline più meditative possono scegliere tra il Qi Gong (sabato dalle 10 alle 16 a Bocchetto Sessera, tel. 015.351830), il Barefooting e meditazione camminata (sabato alle 17.30, Brughiera, Cascina il Faggio tel.320.6114879) e lo yoga (domenica dalle 8 alle 9 con la pratica del risveglio alCentro Zegna).

Gli sportivi duri e puri ameranno l’enduro (sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle11 alle 17, a Bielmonte, tel. 335.5913796). Chi ha voglia di sgranchirsi le gambepuò partecipare al tour in E-Bike da Bielmonte a Mera (e ritorno) sabato tra le 10e le 16 (iscrizioni tel. 349.6252576, overalp@overalp.com).

Gli amanti dell’adrenalina, infine, possono provare il salto dal ponte Colossus a Veglio (info tel. 015.702488).

Da non dimenticare la Foresta del Silenzio e il Bosco del Sorriso, e sperienzeuniche di immersione nelle splendide faggete dell’Oasi Zegna (partenza libera da Bocchetto Sessera).

L’Oasi Zegna

Oasi Zegna nasce nel 1993 come naturale sviluppo del “pensiero verde” di Ermenegildo Zegna, imprenditore e filantropo che a partire dagli anni ’30 finanziò e realizzò un’imponente opera di valorizzazione sociale e ambientale sulle montagne di Trivero, nel Biellese, dove ancora oggi ha sede il Lanificio Ermenegildo Zegna. Il pensiero filantropico del Fondatore, la responsabilità verso l’ambiente e le comunità locali vengono alimentate dall’impegno delle successive generazioni Zegna. Il progetto oggi interviene su un’area estesa per circa 100km2 dove praticare, liberamente o accompagnati da Guide professionistiche, attività dedicate al benessere,allo sport e all’intrattenimento. Il territorio offre strutture che garantiscono servizi e ospitalità tipiche dell atradizione montana italiana, nel rispetto degli ecosistemi. Particolare attenzione viene destinata alla didattica,come naturale insegnamento alle nuove generazioni al rispetto e tutela degli habitat.Per i valori espressi e le affinità riscontrate, Oasi Zegna ha ottenuto nel 2014 il patrocinio del FAI - Fondo Ambiente Italiano e nel 2016 il Marchio di Qualità dalla Federazione Svizzera del Turismo.

