Diamant Lux, da 25 anni si occupa di illuminazione: “In quarantena si è riscoperto il piacere della casa” FOTO e VIDEO

Quando si passa molto tempo in casa o si progetta di realizzarne o arredarne una nuova, è importante valutare quanto può essere d’impatto la scelta giusta della propria illuminazione, in base agli spazi e agli ambienti a propria disposizione. Federica di Diamant Lux lo sa molto bene: per questa ragione il negozio, presente nel territorio da 25 anni, offre ogni sorta di lampadari e forme di illuminazione, per interni ed esterni, adatti ad ogni tipo di necessità.

Il modo di vedere e vivere la propria casa è però cambiato, quasi tornato indietro nel tempo, dopo l’emergenza covid: molte persone infatti, dopo il lock-down, hanno scelto di dare maggior valore all’ambiente in cui vivono, partendo proprio dall’arredamento e dall’illuminazione. “Durante e dopo il lungo periodo in casa a causa del virus, ci siamo accorti di come l’ambiente casalingo sia stato riscoperto e di come gli si dia nuovamente valore” spiega Federica.“Le luci e i lampadari sono prodotti che usiamo regolarmente ogni giorno; a volte sembra banale accendere semplicemente la luce ma in realtà l’impatto che ha sulla nostra vita ogni giorno è molto più forte di quel che pensiamo.

Il tipo di illuminazione o il colore della lampadina possono cambiare interamente l’ambiente e la prospettiva di una stanza per noi”.Federica racconta inoltre come negli anni siano cambiati l’utilizzo, l’intensità ed i colori scelti per le luci che si trovano intorno a noi oggi. Nei negozi, nei centri commerciali e nelle case vengono utilizzate luci più forti, più intense; di conseguenza, anche le esigenze di illuminazione all’interno della nostra casa sono cambiate, da quando è cambiato l’ambiente a noi circostante”.A questo proposito, sono stati introdotti nel mercato nuovi prodotti, come le luci a led: moderne, luminosissime, ad alto risparmio energetico ed ultra resistenti, a striscia con forme particolari o a lampadina per lampadari più tradizionali. Le luci a led possono essere bianche e forti o calde ed accoglienti.

Le illuminazioni esterne, da giardino o terrazzo, fanno sempre parte del “rinnovo estivo” di quest’anno: paletti, applique, luci da incasso da pavimentazione (adatti per il bordo piscina e i sentieri in giardino) e molti altri modelli sono a disposizione presso il negozio, a prezzi ribassati proprio in relazione a questo periodo.

Infine, per affrontare al meglio l’estate, non può mancare il tradizionale lampadario “a pala” da soffitto, ottimi per rinfrescare gli ambienti, silenziosi e garantiti per due anni, con tre velocità e doppio senso di rotazione. È possibile vederli in esposizione nel punto vendita di Gaglianico.Anche dopo gli acquisti fatti, lo staff Diamant Lux offre la propria disponibilità per consigli, necessità e garanzie; nel caso in cui, una volta arrivati a casa, si cambiasse idea sull’acquisto fatto (ad esempio dopo averlo visto montato a casa), è possibile tornare in negozio per sostituirlo con quello più adatto al nostro ambiente.

“A vostra disposizione, la nostra esperienza”.Novità del 2020:- Vendita su appuntamento “Quando vuoi da noi”, con cui è possibile fissare l’orario del proprio appuntamento in negozio, per un acquisto in piena tranquillità, chiamando il numero 015 543234.- Card da un buono sconto di 10 euro su un acquisto da 100 euro.- Card “buono regalo”.

Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Telefono: 015 543234

Sito: www.diamantlux.com/rivenditori?center=3