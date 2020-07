E' stata trovata morta, nella giornata di ieri 9 luglio, all'interno della sua roulotte posizionata in un camping di Viverone, Carmela Apolito 69enne residente a Torino.

L'intervento dell'equipe medica dell'ambulanza del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale che procede nelle operazioni di rito.