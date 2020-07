Lascia l'auto per un allenamento e la ritrova svuotata. Discreto il bottino

Furto in auto nel comune di Mongrando, strada che conduce al ponte sull'Elvo, domenica pomeriggio 5 luglio. I ladri approfittando dell'assenza della proprietaria, probabilmente assente per una corsa di allenamento, hanno spaccato il vetro e portato via chiavi, documenti e una discreta somma di denaro contante. La donna si è rivolta poi ai Carabinieri che ora stanno indagando.

Dalle forze dell'ordine il rinnovo alla massima attenzione, quando si lascia incustodita una vettura, a non lasciare borse, denaro, documenti all'interno. E' sempre più frequente, soprattutto nel periodo attuale, l'azione dei ladri in queste precise occasioni quindi i cittadini devono prendere le precauzioni al fine di evitare danni peggiori. Chi va in montagna, a correre o anche solo a fare una passeggiata non lasci nulla dentro la macchina.