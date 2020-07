Gorgomoro abbandonato a se stesso. La segnalazione di un lettore: "Dategli il giusto decoro" FOTO

Una lettera firmata di un nostro lettore a constatazione della reale situazione della passeggiata al Gorgomoro. "Gent.mo Direttore, vi invio alcune immagini della passeggiata del Gorgomoro, la bellissima passeggiata molto frequentata sia in inverno che d'estate. Il sentiero parte dal rione Riva e arriva fino a Cossila S. Giovanni, dove c'era una passerella in legno che con il tempo è andata distrutta. Una prima riparazione è stata fatta con l'intenzione, in seguito, di eseguire un lavoro migliore.

Causa l'emergenza Covid, tutto si è fermato e si sono dimenticati sia della passerella, che del resto della passeggiata, come si vede dalla foto, ormai diventata pericolosa. E' un peccato che aree verdi di passeggio, come Gorgomoro, Bellone, Vandornina, molto frequentate da bikers, podisti, o semplici camminatori, siano dimenticate. Spero come cittadino sia in previsione un intervento al più presto, in modo da ridare il giusto decoro al malandato Gorgomoro e a tutte le altre aree che meritano interesse.