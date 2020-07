Ha perso il controllo della sua Hyundai ed è andato a sbattere contro l'inferriata della recinzione della casa di riposo di Crevacuore, nella giornata di ieri. L'automobilista 60enne residente a Mottalciata è rimasto ferito nell'impatto.

Gli agenti della Polizia stradale intervenuti, lo hanno trovato in stato confusionale. L'uomo è stato così trasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Per lui pochi giorni di prognosi.