Buca in via Cucco oggi pomeriggio. La Polizia locale devia il traffico

Una buca di oltre 30 centimetri di profondità e diametro si è aperta introno alle 15 in via Cucco a Chiavazza. Sono intervenuti subito i soccorsi per evitare che potesse causare problemi a auto, moto e biciclette. Strada chiusa al traffico per almeno tutto il week end (solo i residenti hanno il diritto di passaggio).

Dal forte odore è preventivabile una rottura della sottostante rete fognaria la cui perdita ha creato la buca. Prima della chiusura della via è intervenuta anche la Polizia locale per veicolare il traffico.