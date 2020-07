Alla guida dell'auto sotto l'effetto di droga e con 10 grammi di cocaina nascosta

Nella serata di ieri, militari della stazione Carabinieri di Candelo, impegnati in un servizio coordinato di contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e sttupefacenti, hanno fermato un 30enne, residente nel milanese, con precedenti.

I militari dell'arma, sulla strada provinciale 230, hanno proceduto a controllare la vettura condotta dall'uomo, ma l'atteggiamento del conducente si è subito mostrato teso, impacciato e in generale alquanto sospetto. I Carabinieri hanno subito intuito che c'era qualcosa che non andava e hanno così deciso di andare oltre, perquisendo l'auto per una verifica più approfondita.

Il loro intuito gli ha dato ragione, avendo trovato ben nascosti sul mezzo circa 10 grammi di cocaina, subito sequestrata. L'uomo è stato quindi sottoposto a esami di laboratorio, risultati anch'essi positivi. I Carabinieri quindi hanno ritirato immediatamente la patente di guida e denunciato l'uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e guida sotto l'effetto di droga.