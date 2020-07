Centro estivo in piscina con il comune di Cerrione

Durerà 7 settimane il centro estivo alla piscina di Sandigliano. Come sostegno ai genitori che lavorano al centro sportivo, l'amministrazione comunale di Cerrione ha contribuito economicamente coprendo la differenza dei fondi versati dall'INPS. Inoltre, per i ragazzi di età superiore ai 12 anni, il comune interverrà con un contributo di 60 euro per famiglia. "I genitori sono contenti - racconta il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola - e i ragazzi sono felici di essersi ritrovati a giocare e svolgere le numerose attività proposte. Un ringraziamento anche alla società sportiva proprietaria della struttura, che ha saputo gestire al meglio il centro estivo.