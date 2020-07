Lezioni in presenza all'università del Piemonte Orientale, la soddisfazione dell'assessore Chiorino

"Esprimo profondo apprezzamento per la scelta del Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, il professor Gian Carlo Avanzi, di puntare sulla didattica in presenza per il prossimo Anno Accademico. Allo stesso modo, apprezzo il grande sforzo che ne consegue in termini organizzativi". Il commento dell’assessore regionale al Diritto allo Studio Universitario, Elena Chiorino, evidenzia la piena condivisione per la scelta portata avanti dal Magnifico Rettore.

"Credo - conclude Chiorino - che garantire il diritto allo studio significhi anche consentire ai ragazzi di poter frequentare le aule delle loro università, dove il confronto diretto con i professori garantisce maggiore interazione e possibilità di approfondimento e di poter riconquistare quella socialità che è stata persa nei mesi di lock down. Per tutte queste ragioni, rinnovo il mio apprezzamento per la decisione del Rettore Avanzi, esprimendogli tutta la mia stima e garantendogli sostegno e supporto".