Camandona, lavori alla rete idrica: ecco le frazioni coinvolte

Lavori in vista a Camandona. Cordar Biella informa i cittadini del paese che, a causa di alcuni interventi di manutenzione alla rete idrica, lunedì 13 luglio potranno verificarsi sospensioni momentanee e saltuarie della distruzione di acqua potabile e improvvisi cali di pressioni, dalle 8 alle 20. Le frazioni coinvolte sono: Dagostino, Governati, Canova, Viglieno, Vigliano e Pianezze. In caso di disagio, Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 015.3580080.