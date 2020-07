Teens Basket tra le 11 squadre in lizza per la Serie C Gold

Sono 11 le squadre piemontesi che hanno già espresso la volontà di partecipare al prossimo campionato di serie C Gold. È quanto emerso dalla riunione di Collegno, meeting al quale hanno partecipato numerose società della regione, compreso il Teens Basket. Alla riunione condotta da Gianpaolo Mastromarco, numero uno della FIP Piemonte, erano presenti il presidente Luciano D'Agostino, il general manager Claudio Porta, coach Gianpiero Bertetti e il dirigente Roberto Cipri. «Siamo in pole position per partecipare al prossimo torneo di C Gold» ha detto D'Agostino «e proseguiamo nel nostro ambizioso progetto di consolidamento, che non dipende dalla categoria alla quale parteciperemo ma che ovviamente speriamo possa ripartire dal più alto livello possibile».

Le squadre che hanno già detto sì alla Gold sono attualmente 11: Ginnastica Torino, Cirié, Crocetta, Bra, Collegno, Serravalle, 5Pari Torino, College Borgomanero, Casale, alle quali si aggiungono Teens e Cuneo, prima e seconda nel torneo di C Silver al momento della sospensione del campionato. In forse Savigliano, Alessandria e Trecate. Restano alte quindi le possibilità del Teens (che nella prossima stagione sarà sponsorizzato Zeta Esse Ti) di giocare in C Gold.

L'ostacolo principale ora è rappresentato dal regolamento, come ha spiegato il presidente FIP regionale, Gianpaolo Mastromarco: «Le norme prevedono che la Gold abbia un numero maggiore di squadre iscritte rispetto alla Silver. Inoltre il numero minimo di partecipanti deve essere 12. Da qui al 18 agosto (data di scadenza per l'iscrizione ai campionati regionali, ndr) lavoreremo per garantire alla nostra regione entrambe i campionati». Nella peggiore delle ipotesi verrà creata una C unica con due gironi, un'eventualità che al momento la federazione non ha preso in considerazione. Poco più di un mese quindi e il Teens saprà se, come ampiamente meritato sul campo in questa stagione, potrà partecipare al campionato 2020/2021 di serie C Gold.