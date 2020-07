Motocross, balzo in avanti per Seris: sul duro di Casale il pilota CMR Cossato vede la Top 5

Si è svolta domenica presso lo storico impianto Italo Palli di Casale Monferrato la seconda prova del campionato regionale FMI riservato ai giovani della classe 125. Tra i 39 piloti al via anche il sedicenne valdostano Nicky Seris portacolori del CMR Cossato ed allenato dall’Istruttore Federale Mercandino. Giri impegnativi i primi perché il terreno duro di Casale se bagnato diventa scivoloso e il passaggio delle moto segna molto il tracciato. Nicky non è riuscito ad andare oltre alla 15a posizione in qualifica ma il pilota tesserato presso il MC Starcross MX Verres ha subito promesso di volersi rifare in gara.

Promessa mantenuta. Alla partenza di gara 1 buono lo spunto per Nicky che dopo le fasi concitate delle prime 2 curve si ritrova a transitare quinto sul traguardo del primo giro. Al terzo giro ha dovuto cedere 2 posizioni ma con un ritmo costante ha saputo chiudere al settimo posto la manche. In gara 2 ancora migliore la partenza di Nicky che lo ha portato a curvare secondo alla prima curva e quarto alla seconda. Altissimo il ritmo dei primi giri e serrata la lotta tra i piloti al punto che, per difendere la quarta posizione dei primi 3 giri, Nicky ha commesso un errore che lo ha costretto a scivolare in decima posizione. Con questi risultati chiude ottavo assoluto di giornata e in campionato sale dalla ottava alla sesta posizione.

“Quando si è lì davanti con quei ritmi l’errore è sempre dietro l’angolo e sbagliare è un attimo. Sono cose che succedono nelle corse. Ma quello che è importante è che torniamo da Casale con la consapevolezza che possiamo stare tra i primi 5 della categoria” è stato il commento del suo allenatore Mercandino. “Per Nicky ora tre intense settimane di allenamenti in vista del prossimo importante appuntamento del 25-26 luglio: le selettive del Campionato Italiano Motocross Junior FMI”.