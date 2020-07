Fratelli d'Italia, cena aperta a tutti al Relais Santo Stefano: presenti i deputati Ferro e Delmastro

Prosegue la campagna di tesseramento per l'anno 2020 di Fratelli d'Italia. La Federazione Provinciale di Biella organizza una cena aperta a tutti, che si terrà sabato 18 luglio alle 20 presso il ristorante del Santo Stefano SPA Relais di Sandigliano. Una piacevole occasione di ritrovo per militanti, iscritti, simpatizzanti, amici, amministratori, assessori e il deputato della Federazione Provinciale di Biella. Si potrà rinnovare l’adesione o sottoscriverne una nuova. Ospiti della serata i deputati Wanda Ferro e Andrea Delmastro. È gradita conferma della partecipazione entro il 14 luglio telefonando al 331 2852421. Tempo permettendo la cena si terrà all’aperto nel giardino della location, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

“In un contesto storico quale quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di chiarezza e di prese di posizione forti e nette – spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Fratelli d’Italia è un partito con una grande storia e una chiara identità;serio e coerente che guarda avanti ed è proiettato sulle grandi sfide. FdI è in campo, ogni giorno, instancabilmente, per dare risposte ai numerosi problemi che affliggono la nostra società: povertà, immigrazione, sicurezza, lavoro. È a fianco degli imprenditori, delle aziende, dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti e dei pensionati. È un partito che lavora per la difesa della patria e dell’identità nazionale, della libertà e della giustizia, della famiglia, degli interessi di tutti i cittadini italiani residenti in patria o nel resto del mondo. Fratelli d’Italia è in grado di interpretare al meglio le istanze degli italiani completamente abbandonati e dimenticati da questo governo.”