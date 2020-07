Incontro in videoconferenza tra Rita De Lima e l'ex ministro della Sanità, Livia Turco

Venerdì 10 luglio, alle ore 18, sarà in videoconferenza Rita De Lima, segretaria del Partito Democratico Biellese, con Livia Turco, ultimo ministro della Sanità e presidente della Fondazione Nilde Iotti, per discutere di come arrivare ad una società più civile, verso appunto un "nuovo umanesimo".

Introduzione. "Nuovo Umanesimo della cura" in questi mesi di pandemia, come vi abbiamo più volte relazionato, i tavoli di discussione su welfare e sanità del PD si sono incontrati per elaborare , pensieri e proposte. Il Covid ci ha dato l'opportunità di riflettere su quanto le sanità pubblica sia un bene da tutelare ed implementare per la collettività, di quanto sia indispensabile potenziare il lavoro sui territori, di quanto urgente sia avere Medici di base, cure domiciliari, un potenziamento delle case della salute che devono essere il punto di riferimento reale per tutta la popolazione ma per fare tutto questo servono idee, progetti, strutture, impegni, finanziamenti, banda larga, assunzioni di personale. Il MES di cui tanto si discute è una opportunità per avere i finanziamenti per progettare una nuova sanità.

In questi mesi il dibattito sul nazionale è stato molto interessante e la persona con cui tutti hanno discusso a lungo è stata la ex Ministra della riforma sanitaria l'On. Livia Turco con cui avremo il piacere di incontrarci per fare approfondimenti su una tematica che coinvolge tutti.

Vi aspettiamo numerosi il confronto è importante per tutti noi

