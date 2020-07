Dal Nord Ovest - Escursionista bloccato su un sentiero, recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

Escursionista in difficoltà nel pomeriggio di oggi, 9 luglio. L'allarme è scattato intorno alle 16,30 quando una squadra del distaccamento permanente di Varallo Sesia (Comando di Vercelli) è intervenuta a Scopa, sul sentiero CAI 222 "Alpe Valmala". L'uomo, bloccato su una cengia e individuato dalla squadra del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Torino, è stato tratto in salvo attraverso la calata di un operatore dal verricello. L'escursionista, in buone condizioni, è stato quindi riportato nell'abitato di Scopa in elicottero.