"Un ubriaco si sta spogliando". Telefonata alla centrale operativa di Biella

Un ubriaco di 47 anni si è reso protagonista protagonista della calda serata cittadina di mercoledì 8 luglio. L'uomo che a detta dei presenti non si reggeva in piedi, ad un tratto avrebbe anche iniziato una sorta di spogliarello. A quel punto alcuni cittadini hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, prima che la scena degenerasse.

Infatti i militari, giunti all'indirizzo, hanno trovato l'uomo, vestito, tranquillo ma in stato confusionale tanto da non ricordare nulla. Non si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza e trascorso un breve lasso di tempo, le forze dell'ordine hanno riaccompagnato il 47enne nella sua abitazione, poco distante.