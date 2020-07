Mongrando, cadono calcinacci in una casa di via Trucco. Ferita una donna

Ha riportato qualche lieve ferita la donna che questa notte, 9 luglio, è stata colpita da alcuni calcinacci caduti nella sua abitazione di via Trucco a Mongrando. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aperto l'alloggio e gli operatori sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale pee accertamenti. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Antonio Filoni, a cui sono state affidate le chiavi della casa.