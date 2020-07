Doppio tentativo di truffa nel giro di pochi minuti ma gli anziani mettono in fuga i delinquenti

Alla fine, il continuo mettere in guardia gli anziani e tutti i cittadini sulle possibili truffe, in questa occasione ha pagato. Infatti i truffatori sono rimasti a mani vuote tentando in ben due occasioni di piazzare il raggiro, a Magnano a poche metri di distanza l'uno dall'altro.

Nella giornata di ieri, la coppia di delinquenti ha prima provato con un 84enne e subito dopo con una donna di 76 anni. Il modus operandi è stato uno di quelli più frequenti. Si sono presentati alla porta di casa due finti operatori dell'acquedotto che con la scusa dei controlli, hanno fatto staccare al pensionato, tutte le prese elettriche e poi l'hanno consigliato di mettere in una borsa denaro e oro. L'uomo però li ha minacciati con l'intento di chiamare i Carabinieri, mettendoli così in fuga.

Non soddisfatti anche perchè sono usciti dall'abitazione con nulla tra le mani, i truffatori si sono spostati di alcune decine di metri, prima di suonare alla porta di una 76enne. Stessa trafila del precedente tentativo ma anche in questa occasione, la biellese non è cascata nella trappola. Alla coppia non è rimasto altro che alzare i tacchi e allontanarsi velocemente. Indagine aperta dai Carabinieri che non lasciano nulla al caso e ora potranno avvalersi delle telecamere di videosorveglianza di Zubiena e paesi limitrofi per cercare di individuare gli autori della doppia tentata truffa agli anziani.