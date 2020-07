A Ponzone i giovani del centro estivo diventano “Vigili del Fuoco” per un giorno FOTO

Chi, fin da bambino, non ha sognato di indossare la divisa e l'elmo dei Vigili del Fuoco? Un desiderio tramutato in realtà questa mattina, 9 luglio, con la visita dei ragazzi del centro estivo di Ponzone alla locale caserma del distaccamento. Per circa due ore, i giovani hanno potuto “vestire” i panni delle squadre di intervento provando le attrezzature e i mezzi, in compagnia del personale presente. Una giornata indimenticabile che conserveranno gelosamente nel cuore.