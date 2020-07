Soroptimist Biella, dopo l'emergenza Covid-19 riprendono le attività del Club

Si è riunito nei giorni scorsi il Club Soroptimist di Biella dopo qualche mese di distanziamento forzato dovuto al Covid-19 . “Il motivo ufficiale sono state le elezioni interne, ma quello meno ufficiale è stata la voglia di tornare a stare assieme – spiegano in una nota stampa - Serata riuscitissima, complice la bella terrazza dell’Agorà Palace Hotel che ci ha preparato una deliziosa cena e complice anche l’aria fresca serale che ci ha permesso di attardarci scambiandoci riflessioni, idee e propositi costruttivi. Speriamo che la ripresa dei lavori a settembre sia possibile senza intoppi in modo da portare avanti i molti progetti iniziati e lasciati in sospeso. Molti dei progetti sono a supporto del territorio a cui il Soroptimist Biella dedica grande attenzione”.