Giochi, compiti e gite: Estate in Valle Elvo con il centro estivo di Netro, Graglia e Muzzano FOTO

Ha preso il via da una settimana il centro estivo di Netro organizzato in collaborazione con i comuni di Muzzano e Graglia. Ad aderire al progetto, di cui Netro è capofila, sono state 11 famiglie che hanno potuto beneficiare non solo del bonus centro estivo ma anche del sostegno dei tre comuni, che hanno coperto buona parte del costo.

"Una volta ricevute le linee guida - spiega il sindaco di Netro, Tiziana Pasquale - abbiamo dato il via alla stesura del programma cercando di organizzarci il più velocemente possibile, in modo da dare un servizio alle famiglie dei nostri paesi. Tramite la cooperativa sociale La Famiglia abbiamo scelto due animatori, già conosciuti dai ragazzi perché avevano svolto il loro servizio in parrocchia".

Il centro estivo organizzato dai tre comuni della Valle Elvo è dedicato ai bimbi della primaria, suddivisi in due gruppi, che svolgono le loro attività al polivalente di Netro, per l'occasione rimesso in funzione dalla Pro Loco locale. La giornata inizia alle 8 e finisce alle 17 e ogni giorno, da lunedì al venerdì, il programma varia tra attività educative, gioco, compiti e passeggiate, il tutto mantenendo le linee guida dettate dalla Regione.

"Il triage è effettuato i collaborazione con la Protezione Civile di Muzzano e gli Aib di Netro e Graglia - racconta il primo cittadino - mentre la cooperativa ci ha fornito un addetto all'igienizzazione quotidiana, che avviene due volte al giorno. Anche se non c'è stata una grande adesione come gli anni scorsi, siamo soddisfatti di aver dato questo servizio alle famiglie. Siamo piccoli comuni, ma lavoriamo comunque". Il centro estivo durerà fino al 31 luglio.