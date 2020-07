Valle Cervo, è boom di visitatori ma aumentano rifiuti e soste selvagge. I sindaci corrono ai ripari

“Stiamo registrando numeri incredibili in Valle Cervo: solo questo weekend, dalle 12 di sabato fino alla mezzanotte di domenica, le telecamere di accesso a Piedicavallo hanno segnalato il transito di 2600 veicoli, che non contano le innumerevoli macchine parcheggiate nei paesi limitrofi al nostro e sulla provinciale per Piedicavallo. L'affluenza in montagna è in aumento e i picchi di visitatori, che tradizionalmente riscontriamo tra il 15 luglio e Ferragosto, li ritroviamo con un mese d'anticipo”.

A tracciare questo primo bilancio della stagione estiva è il sindaco di Piedicavallo Carlo Rosazza Prin che, com'era ampiamente prevedibile, conferma il trend delineato nei mesi successivi al lockdown: moltissimi biellesi (e non) hanno optato per le mete di montagna, specialmente se in prossimità, lievitando enormemente le affluenze sui sentieri e sui rifugi. Come in Valle Cervo, dove è stata letteralmente invasa da fiotte di turisti che, in qualche caso, hanno creato non pochi problemi alla viabilità, con code e l'intervento delle forze dell'ordine (clicca qui). “Il problema dei parcheggi e della viabilità è un tema che si ripropone ogni anno nelle nostre zone – sottolinea il primo cittadino di Piedicavallo – Come Comune, cerchiamo sempre di incrementare i posti auto per venire incontro a queste esigenze”. 20 per il biennio 2019/20, altri 20 nel solo 2018 per un totale di circa 700 posteggi (regolamentati o consentiti senza rischio di intralcio) su tutto il territorio di Piedicavallo.

Un problema su cui ha dovuto mettere mano anche il comune vicino di Rosazza. “Abbiamo aggiunto altri 12 parcheggi ma non possiamo asfaltare le montagne – commenta il sindaco Francesca Delmastro – Le amministrazioni hanno operato secondo le loro possibilità per accogliere adeguatamente i visitatori ma le persone sono in aumento, così come i veicoli in sosta sulla Provinciale che possono generare problemi non indifferenti”. Sulla possibilità di organizzare un servizio di navette nei weekend i due sindaci sono categorici: “Non sono proponibili per tutta una serie di fattori: a livello tecnico, non esiste un'area a valle sufficientemente grande per raccogliere tutti i visitatori. In più si rischia di non sfruttarle appieno con costi ulteriori per il Comune”.

Oltre alla viabilità, l'incremento dei turisti in valle ha portato anche ad un aumento dei rifiuti. E, in alcuni casi, i cassonetti dell'immondizia e gli spazi adibiti alla raccolta non riescono a smaltire in tempi rapidi, creando situazioni di disagio, come denunciato qualche giorno fa dal sindaco di Rosazza sui canali social. “Non ho mai riferito la presenza di pendolari dei rifiuti in Valle Cervo ma questo è un problema che si ripete ogni anno – precisa Delmastro – Mi confronterò insieme ai sindaci dell'Alta Valle del Cervo e stiamo prendendo contatti con Seab perchè faccia quanto pattuito”.

Intanto, ieri mattina, si è tenuto un confronto su questo tema tra il presidente di Cosrab Gabriele Bodo e le amministrazioni di Piedicavallo e Rosazza. “È stato un incontro proficuo volto a trovare una soluzione a questa criticità – confidano Delmastro e Rosazza Prin – C'è la disponibilità da parte del consorzio di venirci incontro. L'obiettivo? L'aumento dei giri e del ritiro di ingombranti. Si dovranno stabilire le modalità e le tempistiche ma è un primo passo importante”.