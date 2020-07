Cordar Biella, una targa per il presidente uscente Giroldi

Una targa speciale per gli anni dedicati al servizio di Cordar in qualità di presidente e membro del Cda. Un gesto semplice ma ricco di significato quello andato in scena martedì scorso nella sede di Piazza Martiri all'indirizzo di Mirco Giroldi, che si è visto consegnare il riconoscimento dal nuovo numero uno dell'azienda Gabriele Martinazzo, insieme ai dirigenti dell'azienda biellese.