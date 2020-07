Città Studi Biella, borse di studio per 12mila euro ai migliori 13 studenti del campus

Il campus universitario di Città Studi Biella ha premiato i migliori studenti dell’Anno Accademico 2018/2019 con la consueta consegna delle borse di studio per un valore di 12.000 euro, che vanno ad aggiungersi a quelle previste dagli Atenei centrali. Il Polo universitario biellese pone da sempre l’attenzione verso il mondo dell’istruzione, mantenendo negli anni una politica di sostegno degli studenti più meritevoli che così possono garantirsi la necessaria tranquillità finanziaria per conseguire il titolo di studio.

“Un ringraziamento particolare va alle Aziende e agli Enti che ci supportano in questa importante attività - afferma Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella - e che da anni ci accordano contributi per erogare le borse di studio, tra i più assidui ricordiamo: la Banca Simetica, l’azienda Chiorino, il Comitato Piccola Industria, la Fondazione Cariplo, la Fondazione CRT, la Fondazione Famiglia Caraccio, il Gruppo Giovani Imprenditori, l’azienda Robinson e l’azienda Sellmat. Il loro prezioso sostegno andrà a supportare non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie che investono nell’istruzione dei propri figli”.

I 12.000 euro sono stati distribuiti per tipologia di borsa nel modo seguente: 9 borse per merito scolastico; 2 premi di laurea; 2 rimborsi tasse; a 13 studenti vincitori: 8 del Corso di Laurea in Servizio Sociale; 4 del Corso di Laurea in Amministrazione Aziendale; 1 del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione; dei quali 2 iscritti al I anno, 5 iscritti al II anno e 6 iscritti al III anno.

Nel campus di Città Studi sono attivi 4 corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino: Amministrazione Aziendale-Digital Economy, Giurisprudenza, Scienze dell’Amministrazione e Servizio Sociale. Il Politecnico di Torino è presente con il I anno dei 18 indirizzi di Ingegneria e il 2° anno dei 9 indirizzi di Ingegneria Industriale e Gestionale. Il campus ospita, inoltre, il corso di laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale.