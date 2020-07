Camandona ha una nuova auto di servizio, Botto Steglia: “Sarà a favore degli anziani”

Il comune di Camandona ha una nuova auto di servizio. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Gian Paolo Botto Steglia: “Grazie ad un finanziamento ottenuto tramite l’ammissione al bando indetto dal Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani per il contrasto alla desertificazione commerciale e allo spopolamento della montagna, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il GAL Montagne Biellesi, la nostra realtà ha potuto acquistare una Panda 4x4 Cross in sostituzione della vecchia Punto che oramai aveva quasi venti anni di vita e che quindi non era più utilizzabile per i servizi che l’amministrazione intende effettuare a favore della popolazione; in particolare è rivolta alle persone anziane che popolano in grande percentuale il nostro paese”.

Nel suo intervento, il primo cittadino elogia l'importanza del GAL “che per i nostri paesi di montagna si è dimostrato veramente indispensabile in quanto foriero di iniziative e di contributi economici non solo alle piccole imprese del territorio ma anche ai comuni che così riescono ad attivare operazioni altrimenti impensabili. Camandona, ad esempio, ha usufruito in passato di finanziamenti coordinati dal GAL per il restauro dell’edificio Negozio ed Ufficio Turistico in frazione Bianco e per la riqualificazione della Strada dell’Alpe da Pianezze fino a Bergugia”.